МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские средства ПВО сбили 2 переоборудованные ВСУ для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

"Второго декабря около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря", — заявило Минобороны.

Ранее российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью. Губернатор области Василий Анохин заявил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении БПЛА нет.