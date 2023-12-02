2023-12-02T19:05:00+03:00
2023-12-02T19:05:04+03:00
2023-12-02T19:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231202/842440759.html
Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские средства ПВО сбили 2 переоборудованные ВСУ для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны России. "Второго декабря около... ПРАЙМ, 02.12.2023
впк, экономика, новости, россия, ракеты, пво
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/17/834631746.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/17/834631746.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/17/834631745.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/17/834631745.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/17/834631734.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/17/834631734.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские средства ПВО сбили 2 переоборудованные ВСУ для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.
"Второго декабря около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря", — заявило Минобороны.
Ранее российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью. Губернатор области Василий Анохин заявил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при уничтожении БПЛА нет.