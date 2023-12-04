МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российские военнослужащие на херсонском направлении начали применять на Днепре "водный внедрожник" — аэролодку Alligator ("Аллигатор"), рассказал агентству РИА Новости представитель компании-производителя лодок (тоже называется Alligator) Вячеслав Кочеев. ОАК заявила о применении новейших истребителей МиГ-35 в СВО

"Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне… Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования", — отметил Кочеев.

По словам представителя компании, военнослужащие активно используют аэролодки в зоне СВО, так как они обеспечивают передвижение в труднодоступных местах, по мелководью и в межсезонье.

Аэролодка может развивать скорость от 80 до 140 километров в час, а также вмещать до 12 человек.

Представитель компании-производителя подчеркнул, что аэролодки доступны и на гражданском рынке и могут быть полезны для спасателей, природоохранных ведомств и топливно-энергетических компаний, работающих в труднодоступных регионах, в том числе и на Крайнем Севере.