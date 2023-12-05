ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — ПРАЙМ. Финляндия запустит производство артиллерийских снарядов для Украины, пишет газета IltaLehti со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство артиллерийских снарядов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро", — сообщил министр.

Хяккянен отметил, что окончательное решение, возможно, будет принято до 24 декабря.

По данным газеты, стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро.

Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.