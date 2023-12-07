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2023
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"Удары вглубь". В США рассказали, как Россия будет бить по целям на Украине
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Россия планирует наносить удары по украинской инфраструктуре и тем самым "раздавит" Украину, заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского... ПРАЙМ, 07.12.2023
впк, экономика, новости, россия, украина, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия планирует наносить удары по украинской инфраструктуре и тем самым "раздавит" Украину, заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт.
"Россия готовит более тысячи ракет для нанесения ударов вглубь Украины по ключевой инфраструктуре", — написал он в своем микроблоге в соцсети X.
Эксперт добавил, что этого можно было бы избежать, если бы США полтора года назад поспособствовали прекращению огня в вооруженном конфликте.
"Теперь русские собираются просто раздавить Украину", — подчеркнул Вейхерт.
Российские вооруженные силы стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военной управления и связи.