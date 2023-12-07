МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия планирует наносить удары по украинской инфраструктуре и тем самым "раздавит" Украину, заявил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт. СМИ привело список вооружений, которые Украина просит у США

"Россия готовит более тысячи ракет для нанесения ударов вглубь Украины по ключевой инфраструктуре", — написал он в своем микроблоге в соцсети X.

Эксперт добавил, что этого можно было бы избежать, если бы США полтора года назад поспособствовали прекращению огня в вооруженном конфликте.

"Теперь русские собираются просто раздавить Украину", — подчеркнул Вейхерт.

Российские вооруженные силы стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военной управления и связи.