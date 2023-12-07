МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Киев запросил у США нереальный список вооружения в рамках обращения о военной помощи, сообщил агентству РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. СМИ привело список вооружений, которые Украина просит у США

Ранее агентство Reuters сообщало, что Киев просит у США современные системы ПВО, истребители F-18 Hornet, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk.

"Это украинские хотелки, которые вряд ли будут выполнены как по соображениям военного характера, так и политическим соображениям. Они бы еще F-35 попросили у США и атомное оружие — но это же абсолютно нереально. И надо понимать, что в отсутствие военных успехов у Киева все меньше и меньше шансов, что его спонсоры продолжат поддержку даже в тех объемах, в которых это осуществлялось в первые 1,5 года СВО", — отметил аналитик.

По словам Коротченко, выполнение требований Украины оставит США ни с чем, кроме того, напряженная политическая ситуация в Вашингтоне указывает, что запрос Киева вряд ли будет удовлетворен даже частично.

Российская сторона ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.