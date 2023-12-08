МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Украинская армия создает пять новых механизированных бригад, однако существуют серьезные сомнения в их боевой мощи, так как они, возможно, будут оснащены устаревшими советскими машинами, написал военный обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Болгария передаст Украине подержанные БТР

По словам Экса, сейчас в процессе формирования находятся пять новых механизированных бригад ВСУ: 150-я, 151-я, 152-я, 153-я и 154-я.

"Ни на одном из фото (новых механизированных бригад ВСУ. — Прим. ред.) не видно, однако, техники бригад. Устаревшая БМП-1 появляется на некоторых фотографиях, но она, вероятно, принадлежит учебной части", — отметил журналист.

Обозреватель предположил, что новые бригады ВСУ вряд получат машины от западных союзников, так как последние опасаются быстрого уничтожения техники на поле боя. Также вполне вероятно, что бригады получат бронетранспортеры МТ-ЛБ или даже грузовики вместо боевых машин.

Устаревшая техника, безусловно, скажется на боевом потенциале бойцов ВСУ, заключил журналист.

Ранее газета Washington Post писала, что среди военнослужащих наблюдается рост неопределенности, а боевой дух ослабевает.