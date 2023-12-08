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Истребитель Су-35, сопровождавший борт президента России Владимира Путина на Ближний Восток, подчеркнул силу российского государства и сигнализировал о геополитическом сдвиге в... ПРАЙМ, 08.12.2023
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Истребитель Су-35, сопровождавший борт президента России Владимира Путина на Ближний Восток, подчеркнул силу российского государства и сигнализировал о геополитическом сдвиге в регионе, пишет американское издание Military Watch Magazine.
"Это продемонстрировало силу России. Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей. Он более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач", — следует из публикации.
По словам авторов публикации, ранее в Персидском заливе могли находиться исключительно истребители западных стран, поэтому прибытие Су-35 ознаменовало геополитический сдвиг в регионе.
Издание отметило, что именно модель истребителей Су-35 прославилась в ходе СВО, а также накопила огромный боевой опыт.
Ранее 6 декабря президент Путин встретился и провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в ходе визита в Абу-Даби, после чего нанес визит в Саудовскую Аравию, где его встретили с особыми почестями.