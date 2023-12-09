МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. России не стоит рассчитывать, что коллективный Запад откажется от поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Захарова иронично прокомментировала слова министра обороны ФРГ

"Сейчас речь идет об очень четком послании — от мира, Европы и Германии… которое звучит так: не стоит и нельзя рассчитывать на то, что мы отступимся, что мы дальше будем не в состоянии предоставить то, что нужно Украине и ее 46 миллионам жителей…", — сказал канцлер.

На партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц признал оказание помощи Украине "большим вызовом" для Европы. Канцлер добавил, что Германия и Европа продолжат оказывать Украине помощь в ее оборонительной борьбе.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.