2023-12-09T14:30:43+03:00
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Шольц предупредил Россию насчет поддержки Украины
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России не стоит рассчитывать, что коллективный Запад откажется от поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Сейчас речь идет об очень четком послании — от мира, Европы и... ПРАЙМ, 09.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. России не стоит рассчитывать, что коллективный Запад откажется от поддержки Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Сейчас речь идет об очень четком послании — от мира, Европы и Германии… которое звучит так: не стоит и нельзя рассчитывать на то, что мы отступимся, что мы дальше будем не в состоянии предоставить то, что нужно Украине и ее 46 миллионам жителей…", — сказал канцлер.
На партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц признал оказание помощи Украине "большим вызовом" для Европы. Канцлер добавил, что Германия и Европа продолжат оказывать Украине помощь в ее оборонительной борьбе.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.