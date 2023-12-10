МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Оборонная промышленность набирает обороты и работает все грамотнее, заявил президент России Владимир Путин. У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин

"Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", — сказал глава государства в ходе общения с участниками церемонии награждения Героев России.

Он также отметил, что у другой стороны ресурсы заканчиваются.

"Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.