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Оборонная промышленность набирает обороты, заявил Путин
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Оборонная промышленность набирает обороты и работает все грамотнее, заявил президент России Владимир Путин. "Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает... ПРАЙМ, 10.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Оборонная промышленность набирает обороты и работает все грамотнее, заявил президент России Владимир Путин.
"Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", — сказал глава государства в ходе общения с участниками церемонии награждения Героев России.
Он также отметил, что у другой стороны ресурсы заканчиваются.
"Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.