СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — ПРАЙМ. В России продолжится работа по повышению ее морской мощи, заявил президент страны Владимир Путин. Оборонная промышленность набирает обороты, заявил Путин

Глава государства принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".

"Работа по повышению морской мощи России, безусловно, будет продолжена", — сказал Путин.

По словам президента, обязательно будут реализованы все планы по строительству подводных и надводных кораблей, укрепят количественно боеготовность ВМФ России, а также морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море и на Каспии.

По его словам, Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями.

"Мы последовательно оснащаем военно-морской флот самой современной техникой и вооружениями, и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся", — сказал он и отметил, что "Александр III" — является уже седьмым кораблем в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а "Красноярск" — четвертый кораблем в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень".