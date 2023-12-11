СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил поднять флаг Российской Федерации на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III". Россия продолжит наращивать морскую мощь, заявил Путин

Атомную подлодку "Красноярск" начали разрабатывать в 2014 году. Это второй корабль в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Инженеры добавили новые архитектурные особенности, обновили элементную базу комплексов радиоэлектронного вооружения и улучшили оборудование и материалы.

Атомный подводный крейсер "Император Александр III" — третий серийный корабль проекта "Борей-А". Его начали строить на год позже, в 2015. Он обладает современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Владеет высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. Идея присвоения имени императора Александра III принадлежит главе государства.

Оба судна относятся к четвертому поколению атомоходов.

Путин отметил, что ракетоносцы "Александр III" и "Красноярск" не имеют себе равных, и, что скоро они начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте.

Он добавил, что в ближайшие годы три ракетоносца "Борей-А" передадут Военно-морскому флоту, сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск".

В заключение российский лидер подчеркнул, что многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" обладают грозным оружием: они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и береговым объектам.