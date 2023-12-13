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"Ростех" передал российской армии партию БМП и БТР
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"Ростех" передал Вооруженным силам РФ финальную партию боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-МДМ и других образцов техники по контрактам 2023 года, сообщили в среду в... ПРАЙМ, 13.12.2023
впк, экономика, технологии, новости, россия, ростех, бмп, бтр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Ростех" передал Вооруженным силам РФ финальную партию боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-МДМ и других образцов техники по контрактам 2023 года, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.
"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") отгрузил Минобороны РФ финальную партию БМП-3 и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ по госконтрактам текущего года. В Вооруженные силы РФ в полном объеме поставлены не только БМП-3 и БТР-МДМ. Как соисполнитель по ГОЗ "Курганмашзавод" закрыл свою часть обязательств по поставкам БМП-2М с боевым модулем "Бережок", — говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что каждый экземпляр передаваемых в войска БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами.
"Сегодня завод крепко стоит на ногах, при поддержке госкорпорации "Ростех" модернизирует производственные мощности и расширяет штат. После отгрузки финальной партии БМП-3 предприятие продолжит изготавливать боевые машины пехоты в рамках обязательств по дополнительным объемам. Стране нужны новые БМП, и мы их сделаем", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Курганмашзавода" Игоря Гиске.