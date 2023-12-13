МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, которые принадлежали экстремистам из Украины, пишет "Ъ". Украина не знает, где взять деньги на конфликт, пишет СМИ

По данным издания, под контроль государства перешли предприятия, расположенные в разных регионах России и выпускающие продукцию для государственных оборонных заводов. Речь идет о ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" с дочерними предприятиями АО "Завод фрикционных и термостойких материалов" ("Фритекс"), ООО "Вати-Авто", ООО Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов", ООО "Колодка-Композит", ООО "Темак-Инжиниринг", ООО "Волжский завод текстильных материалов".

В газете отметили, что холдинг находился под контролем бывшего министра транспорта и связи, первый заместителя министра инфраструктурного развития Украины Константина Ефименко и его сестры Елизаветы Андреевой.

Кроме того, согласно данным прокуратуры, владельцы холдинга выступали против проведения СВО на Украине, а также спонсировали ВСУ через благотворительный фонды. Ефименко и Андреева были признаны экстремистами, заметили в издании.

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткаченко подчеркнул, что предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности страны и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России.