МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В Подмосковье сбили БПЛА, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем

Как уточняется, инцидент произошел сегодня ночью. Силы ПВО в Наро-Фоминском городском округе отразили атака беспилотника, летевшего на Москву.

По предварительным данным, при падении аппарата разрушений и пострадавших нет.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Украинские силы регулярно пытаются атаковать столичный регион беспилотниками. В основном их сбивают на подлете к Москве.