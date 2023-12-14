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В Подмосковье сбили беспилотник
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В Подмосковье сбили БПЛА, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. Как уточняется, инцидент произошел сегодня ночью. Силы ПВО в Наро-Фоминском городском округе отразили... ПРАЙМ, 14.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В Подмосковье сбили БПЛА, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.
Как уточняется, инцидент произошел сегодня ночью. Силы ПВО в Наро-Фоминском городском округе отразили атака беспилотника, летевшего на Москву.
По предварительным данным, при падении аппарата разрушений и пострадавших нет.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Украинские силы регулярно пытаются атаковать столичный регион беспилотниками. В основном их сбивают на подлете к Москве.