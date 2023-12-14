МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Американский генерал Марк Милли, занимавший должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, в разговоре с главкомом ВСУ Валерием Залужным рассмеялся, когда тот попросил его прислать самолеты F-16, пишет Washington Post. Элитная бригада ВСУ в Авдеевке оказалась в окружении, пишет СМИ

Весной этого года был допущен ряд утечек от Пентагона: в сети начали появляться фотографии десятков совершенно секретных документов, где подробно приводятся разведданные по таким проблемам, как конфликт на Украине, ядерная программа Ирана, китайские авианосцы и борьба с исламским терроризмом.

Утечки включали никогда ранее не публиковавшуюся оценку потерь среди украинских сил, слабые возможности Киева обслуживать поврежденную бронетехнику и сокращение поставок в страну боеприпасов ПВО. В других документах предупреждалось, что Украина изо всех сил пытается обеспечить наличие войск, артиллерии и техники, что, вероятно, приведет лишь к "скромным территориальным завоеваниям", которые "далеко не соответствуют" целям Киева.

Милли связался с украинским коллегой, чтобы принести извинения за утечку. При этом Залужный, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, заверил его, что утечка будет полезна Украине. "Как же так?" – спросил Милли. "Там не сказано, что у нас есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", — ответил Залужный.

"Милли на это рассмеялся, сказал высокопоставленный украинский чиновник", — пишет газета.

Кроме того, Киев в течение нескольких месяцев безуспешно добивался от администрации Джо Байдена разрешения европейским странам передать Украине истребители американского производства — возможно, помогла бы утечка информации, показывающая тяжелое положение обороны Украины на фоне волн российских ракет и артиллерийского огня, говорится в статье.

Владимир Зеленский, однако, был менее склонен рассматривать утечку секретной информации как повод для смеха, указывается в публикации. "Все, что так или иначе заранее информирует нашего врага, определенно является для нас минусом", — возмутился он после утечек. "Я не вижу здесь никаких преимуществ", — добавил он.