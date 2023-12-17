МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия устанавливает защитные экраны в траншеях на линии боевого соприкосновения, чтобы скрыть передвижения своих войск от украинских дронов, пишет Business Insider. На границе Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников

Как объяснил старший советник аналитического центра Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, такие конструкции затрудняют нанесение ударов дронами-камикадзе по российским позициям и обнаружение этих позиций украинскими дронами.

Как отмечается, дроны на протяжении спецоперации являются важнейшим оружием как для России, так и для Украины, и в последнее время Россия сосредоточила усилия на наращивании их производства.

"На приоритетных участках линии фронта у нас соотношение следующее: один наш беспилотник к пяти-семи беспилотникам противника", — пожаловался один из военнослужащих ВСУ.