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2023
https://1prime.ru/vpk/20231217/842587988.html
СМИ: новое оснащение российских войск мешает атакам ВСУ
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Россия устанавливает защитные экраны в траншеях на линии боевого соприкосновения, чтобы скрыть передвижения своих войск от украинских дронов, пишет Business Insider. Как объяснил... ПРАЙМ, 17.12.2023
впк, экономика, новости, сво, украина, россия, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия устанавливает защитные экраны в траншеях на линии боевого соприкосновения, чтобы скрыть передвижения своих войск от украинских дронов, пишет Business Insider.
Как объяснил старший советник аналитического центра Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, такие конструкции затрудняют нанесение ударов дронами-камикадзе по российским позициям и обнаружение этих позиций украинскими дронами.
Как отмечается, дроны на протяжении спецоперации являются важнейшим оружием как для России, так и для Украины, и в последнее время Россия сосредоточила усилия на наращивании их производства.
"На приоритетных участках линии фронта у нас соотношение следующее: один наш беспилотник к пяти-семи беспилотникам противника", — пожаловался один из военнослужащих ВСУ.