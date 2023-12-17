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Полковник СБУ пожаловался на российское оружие, с которым нельзя справиться
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Украинские военные не в состоянии справиться с российскими планирующими бомбами, заявил в интервью телеканалу "Прямой" секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной... ПРАЙМ, 17.12.2023
впк, экономика, новости, всу, украина, сво, россия, оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Украинские военные не в состоянии справиться с российскими планирующими бомбами, заявил в интервью телеканалу "Прямой" секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
"У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать", — рассказал он.
Кроме того, полковник указал на массовые масштабы российских планирующих боеприпасов. Он заявил, что Россия может производить их в огромных количествах из-за имеющихся больших запасов авиабомб КАБ советских времен. Именно на их основе создаются планирующие средства поражения.