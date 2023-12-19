МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Заморозка Евросоюзом активов российских оборонных предприятий является "небольшой опасностью", так на Западе их нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росфинмониторинг оценил влияние санкций ЕС на свою работу

В понедельник ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, в который вошли экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.

"Заморозка активов для оборонных предприятий — это небольшая опасность, потому что каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", — сказал Песков.

Он также добавил, что ведение запрета на импорт российских алмазов было прогнозируемо.

"Что касается алмазов российских, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализовываться. В любом случае, будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы", — пояснил пресс-секретарь.