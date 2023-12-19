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Миф о неуязвимости Запада рухнул, заявил Путин
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Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии министерства обороны. "Кстати говоря, миф о... ПРАЙМ, 19.12.2023
впк, экономика, новости, россия, оружие, запад, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии министерства обороны.
"Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", — отметил российский лидер.
По словам президента, в ответ на новые угрозы со стороны Запада российская армия переоснащается на передовые виды вооружений и военной техники, разрабатываются новые.
Путин, выступая в начале октября на площадке международного клуба "Валдай", сообщил, что в России фактически завершены работы над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", "остались лишь административно-бюрократические процедуры". В планах — перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Кроме того, Россия провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, сказал тогда президент.
Первые "Сарматы" встанут на боевое дежурство "в самое ближайшее время", говорил затем Шойгу, проверяя ход выполнения гособоронзаказа на выпускающем эти МБР предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае.