МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии министерства обороны. Путин отметил устойчивость общества и властей к давлению Запада

"Кстати говоря, миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул", — отметил российский лидер.

По словам президента, в ответ на новые угрозы со стороны Запада российская армия переоснащается на передовые виды вооружений и военной техники, разрабатываются новые.

Путин, выступая в начале октября на площадке международного клуба "Валдай", сообщил, что в России фактически завершены работы над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", "остались лишь административно-бюрократические процедуры". В планах — перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Кроме того, Россия провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, сказал тогда президент.

Первые "Сарматы" встанут на боевое дежурство "в самое ближайшее время", говорил затем Шойгу, проверяя ход выполнения гособоронзаказа на выпускающем эти МБР предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае.