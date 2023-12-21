МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили 21 декабря в Минобороны России. Системы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем

"Двадцать первого декабря около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — отметили в МО.

Ранее в тот же день российская система ПВО сбила над Азовским морем ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста.