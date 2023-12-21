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Силы ПВО сбили беспилотник над Курской областью
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Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили 21 декабря в... ПРАЙМ, 21.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника на территории РФ, аппарат сбит над Курской областью, сообщили 21 декабря в Минобороны России.
"Двадцать первого декабря около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — отметили в МО.
Ранее в тот же день российская система ПВО сбила над Азовским морем ракету ATACMS, летевшую в сторону Крымского моста.