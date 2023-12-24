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Во Франции назвали единственное условие для победы Украины
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Во Франции раскрыли единственное, что поможет Украине победить, если США прекратят поддержку Киева, рассказал в интервью журналу L'Express обозреватель Фредерик Ансель. "Если США... ПРАЙМ, 24.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Во Франции раскрыли единственное, что поможет Украине победить, если США прекратят поддержку Киева, рассказал в интервью журналу L'Express обозреватель Фредерик Ансель.
"Если США и ЕС перестанут поставлять Украине целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, то помочь ВСУ сможет только чудо", — отметил Ансель.
По мнению обозревателя, если текущая ситуация на Украине сохранится, то в следующем году именно Россия одержит тактическую победу на фронте.
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о "неизбежном предательстве Киева странами Запада", так как они принуждают Украину к невыгодным условиям мира.