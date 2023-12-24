МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Во Франции раскрыли единственное, что поможет Украине победить, если США прекратят поддержку Киева, рассказал в интервью журналу L'Express обозреватель Фредерик Ансель. В ВСУ заявили, что не знают, где найти полмиллиона добровольцев

"Если США и ЕС перестанут поставлять Украине целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, то помочь ВСУ сможет только чудо", — отметил Ансель.

По мнению обозревателя, если текущая ситуация на Украине сохранится, то в следующем году именно Россия одержит тактическую победу на фронте.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о "неизбежном предательстве Киева странами Запада", так как они принуждают Украину к невыгодным условиям мира.