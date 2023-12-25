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Россия по производству вооружений сейчас опережает Запад, заявил Мантуров
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Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, намерена поддерживать заданный высокий темп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ... ПРАЙМ, 25.12.2023
впк, экономика, новости, денис мантуров, вооружение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, намерена поддерживать заданный высокий темп, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живем в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025-2034 годов. Сейчас активно работают ведомства, в первую очередь — министерство обороны, министерство промышленности и торговли, по сверке и подготовке этих параметров", — отметил он.
"Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением", — добавил вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.