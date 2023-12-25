МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российским Вооруженным силам удалось подорвать украинскую военную промышленность, тем самым производство необходимых материалов внутри страны стало невозможным, заявил в интервью британской газете The Independent старший офицер ВСУ на условиях анонимности. На Украине признали тотальное доминирование России на фронте

"Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи", — признался он.

Командующий также сказал, что у подразделений ВСУ в Авдеевке достаточно боеприпасов, чтобы удержаться на своих нынешних позициях, но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться", если ситуация обострится.

"Некоторые вещи невозможно предсказать", — отметил он.

По его словам, россияне начали использовать новые версии ракет С-400 для поражения наземных целей в Киеве.

"А это значит, что нам нужно больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее", — уточнил офицер.