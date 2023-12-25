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"Парализовали". На Украине пожаловались, что Россия оставила ее без ВПК
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Российским Вооруженным силам удалось подорвать украинскую военную промышленность, тем самым производство необходимых материалов внутри страны стало невозможным, заявил в интервью... ПРАЙМ, 25.12.2023
впк, экономика, новости, украина, россия, всу, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российским Вооруженным силам удалось подорвать украинскую военную промышленность, тем самым производство необходимых материалов внутри страны стало невозможным, заявил в интервью британской газете The Independent старший офицер ВСУ на условиях анонимности.
"Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи", — признался он.
Командующий также сказал, что у подразделений ВСУ в Авдеевке достаточно боеприпасов, чтобы удержаться на своих нынешних позициях, но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться", если ситуация обострится.
"Некоторые вещи невозможно предсказать", — отметил он.
По его словам, россияне начали использовать новые версии ракет С-400 для поражения наземных целей в Киеве.
"А это значит, что нам нужно больше ракет Patriot, чем мы ожидали ранее", — уточнил офицер.