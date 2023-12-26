МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале кабмина. Правительство получило право обнулять пошлины для дружественных стран

"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.