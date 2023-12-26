МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он незабываем. Американцы восхитились российским истребителем

"Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением… У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам — буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57, это сложный самолёт. Мы с честью с этой работой справились", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Слюсаря, Минобороны РФ получило все заказанные самолёты, при этом на 2024 год "заказ ещё больше".

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.