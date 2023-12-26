2023-12-26T13:59:00+03:00
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2023-12-26T13:59:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231226/842675349.html
ОАК отчиталась о выполнении гособоронзаказа на 2023 год
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Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава Объединенной... ПРАЙМ, 26.12.2023
впк, бизнес, экономика, новости, россия, оак, гособоронзаказ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением… У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам — буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57, это сложный самолёт. Мы с честью с этой работой справились", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Слюсаря, Минобороны РФ получило все заказанные самолёты, при этом на 2024 год "заказ ещё больше".
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.