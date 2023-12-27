МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Партия истребителей пятого поколения Су-57, которая будет поставлена в войска в следующем году, уже находится на стадии окончательной сборки, ежегодно их поступление ВКС России увеличивается почти вдвое, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Ростех" показал военную технику в виде фантастических монстров

"В цехе окончательной сборки уже идет работа над боевыми машинами, которые будут переданы ВКС России в 2024 году. Количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, ежегодно увеличивается почти в два раза",- приводит слова Чемезова пресс-служба Минпромторга РФ.

В пресс-службе напомнили, что авиастроители уже передали МО РФ заключительную партию Су-57 по производственной программе 2023 года.

Как рассказал вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба, истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания.

"Наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Считаю, что коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей", — добавил Мантуров.

В 2023 году была настроена поточная линия сборки Су-57, приняты меры по устранению узких мест по всему циклу производства, параллельно идет обновление производства. В рамках госпрограммы развития ОПК реализуются перспективные проекты технического перевооружения для серийного производства Су-57.

"В 2023 году филиал ПАО "ОАК" — "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" успешно выполнил государственный оборонный заказ, поставив ВКС России все предусмотренные контрактами самолеты Су-35С и Су-57. Эту работу контролирует Координационный совет при Правительстве Российской Федерации", — подчеркнули в пресс-службе.