МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" практически ничего не оставляют от своих целей, сообщает военный обозреватель Питер Сучиу в статье для журнала The National Interest. Предать родину и не только. На что готовы украинцы, чтобы не воевать

Он отметил, что данное оружие не только уничтожает живую силу противника, но и наносит серьезный урон всем находящимся в зоне поражения объектам.

По его словам, используемые "Солнцепеками" термобарические боеприпасы имеют очень разрушительный эффект, используя кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва.

"Также известные как аэрозольные или вакуумные бомбы, они могут создать мощную ударную волну, за которой последует огненное облако, температура которого может достигать 2500-3000 градусов по Цельсию. Помимо неизбежной гибели всех, кто находится в радиусе взрыва, жар оружия может нанести значительный ущерб конструкциям и транспортным средствам, воспламеняя любые горюче-смазочные материалы, а также приводя в действие любые боеприпасы. Многие цели, по сути, испаряются", — отмечает автор материала.

Сучиу считает термобарическую артиллерию России "худшим кошмаром любой армии", вызывающим панику у врага, подобно легендарному "греческому огню" средневековой Византии.

ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Основной ее задачей является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.