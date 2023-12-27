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Лавров отметил прогресс в военно-техническом сотрудничестве России и Индии
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Военно-техническое сотрудничество России и Индии развивается, виден прогресс, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства в среду,... ПРАЙМ, 27.12.2023
впк, экономика, новости, россия, индия, втс, сергей лавров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Военно-техническое сотрудничество России и Индии развивается, виден прогресс, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства в среду, 27 декабря, провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
По словам Лаврова, стороны обсудили перспективы ВТС, в том числе совместное производство вооружений.
"Здесь тоже есть конкретное движение вперед. На этом направлении наше взаимодействие тоже носит стратегический характер. Его углубление соответствует национальным интересам наших государств", — сказал министр.
Он также подчеркнул уважительное отношение России к желанию Индии диверсифицировать связи, отметив готовность Москвы взаимодействовать с Нью-Дели в рамках инициативы по выпуску продукции военного назначения по программе "Делай в Индии".
О старте программы объявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в 2014 году. Позднее он отмечал, что страна намерена в 20 раз увеличить объемы экспорта национальных вооружений и выйти к 2025 году на уровень продаж в три миллиарда долларов ежегодно.