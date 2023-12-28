МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие оборонные компании мира за последние годы нарастили объем заказов почти на 10% и тем самым практически достигли рекордных показателей, сообщает издание Financial Times. Запад поставляет России вооружение, узнали СМИ

Сообщается, что, согласно данным издания, общий портфель заказов крупнейших компаний США BAE Systems и Hanwha Aerospace достиг 777,6 миллиарда долларов в сравнении с показателями 2021 года, когда сумма заказов составляла 701,2 миллиарда долларов.

Как отмечается в статье, рост заказов оборонных компаний связан с геополитической напряженность, в первую очередь с украинским и ближневосточным конфликтами. Кроме того, заказы некоторых компаний растут в рамках существующих программ, включая те, что охватывают подводные лодки, военные корабли и самолеты.

Financial Times подчеркивает, что на фоне этого акции компаний ВПК демонстрируют стремительный рост.