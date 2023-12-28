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2023-12-28T08:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231228/842692932.html
СМИ сообщили о рекордных портфелях заказов оборонных компаний
ВПК
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Крупнейшие оборонные компании мира за последние годы нарастили объем заказов почти на 10% и тем самым практически достигли рекордных показателей, сообщает издание Financial Times... ПРАЙМ, 28.12.2023
впк, экономика, мировая экономика, новости, мир, вооружение, оборонные предприятия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Крупнейшие оборонные компании мира за последние годы нарастили объем заказов почти на 10% и тем самым практически достигли рекордных показателей, сообщает издание Financial Times.
Сообщается, что, согласно данным издания, общий портфель заказов крупнейших компаний США BAE Systems и Hanwha Aerospace достиг 777,6 миллиарда долларов в сравнении с показателями 2021 года, когда сумма заказов составляла 701,2 миллиарда долларов.
Как отмечается в статье, рост заказов оборонных компаний связан с геополитической напряженность, в первую очередь с украинским и ближневосточным конфликтами. Кроме того, заказы некоторых компаний растут в рамках существующих программ, включая те, что охватывают подводные лодки, военные корабли и самолеты.
Financial Times подчеркивает, что на фоне этого акции компаний ВПК демонстрируют стремительный рост.