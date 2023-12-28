МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Муниципалитет на западе Германии выступил против расширения территории оружейного производства для нужд Украины, аргументируя свое решение заботой о развитии местности, пишет французская газета Figaro. Украина оставила Германию безоружной, пишет СМИ

Одна из крупнейших немецких оборонных компаний Diehl Defense намерена построить завод по производству боеприпасов для Украины на территории города Тройсдорф, однако местные жители решили начать борьбу с концерном.

По данным газеты, министр обороны Германии Борис Писториус обратился к мэру Тройсдорфа с просьбой выделить предприятию участок земли под производство снарядов для Киева. Однако, местные жители выступили против строительства, ссылаясь на необходимость развития региона, а также на угрозу безопасности, так как на предприятии предполагается производить запально-защитные устройства и взрывчатые вещества для боеприпасов.

Мэр Тройсдорфа, города с населением около 80 000 человек неподалеку от Кельна, не ожидал, что он окажется в водовороте международной политики. Тем не менее, он не поддается давлению со стороны государства, отметили в газете.

По словам председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, позиция мэра Тройсдорфа "просто безответственна". "Речь идет не только об Украине, но и, прежде всего, о безопасности Германии", — отметила она.

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall — еще один флагман немецкой оружейной промышленности — заявил, что отказывается от строительства порохового завода в регионе Саксония на востоке Германии. Эти события ставят под сомнение общую способность Европы производить больше оружия, заключили в газете.