2023-12-29T17:34:50+03:00
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Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
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Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Сегодня около 16.20 пресечена попытка киевского режима осуществить... ПРАЙМ, 29.12.2023
впк, экономика, новости, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня около 16.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом нет.
Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.
Ранее отмечалось, что российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника над Курской областью.