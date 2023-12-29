МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. Раскрыто, как выросло число легальных пользователей БПЛА в России

"Сегодня около 16.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника самолетного типа над Стародубским округом нет.

Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

Ранее отмечалось, что российская ПВО пресекла попытку Украины устроить террористическую атаку с помощью беспилотника над Курской областью.