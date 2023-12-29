МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российские силы ПВО пресекли еще одну попытку Украины атаковать российскую территорию: с Брянской области, заявили в Минобороны России. Раскрыто, как выросло число легальных пользователей БПЛА в России

"Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

Губернатор области отметил, что пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее отмечалось об уничтожении украинского беспилотника над регионом около 16:20 мск.