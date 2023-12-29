2023-12-29T21:06:00+03:00
2023-12-29T21:22:37+03:00
2023-12-29T21:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/vpk/20231229/842712308.html
Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские силы ПВО пресекли еще одну попытку Украины атаковать российскую территорию: с Брянской области, заявили в Минобороны России. "Сегодня около 18 часов пресечена очередная... ПРАЙМ, 29.12.2023
впк, экономика, новости, россия, пво, дрон, брянск
https://cdnn.1prime.ru/images/83398/06/833980622.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83398/06/833980622.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83398/06/833980621.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83398/06/833980621.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83398/06/833980614.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83398/06/833980614.jpg
https://1prime.ru/transport/20231222/842640257.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российские силы ПВО пресекли еще одну попытку Украины атаковать российскую территорию: с Брянской области, заявили в Минобороны России.
"Сегодня около 18 часов пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.
Губернатор области отметил, что пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее отмечалось об уничтожении украинского беспилотника над регионом около 16:20 мск.