МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Путин оценил работу со странами ОДКБ по единой системе ПВО

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу… По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом.