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2023-12-29T23:50:21+03:00
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ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду и Белгородскому району
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Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал, сообщил... ПРАЙМ, 29.12.2023
впк, экономика, новости, россия, белгород, пво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу… По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотников самолетного типа над Стародубским округом и Унечским районом.