МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М

"Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограмм. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона — им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что дроны массой менее 30 килограмм не нуждаются в подобном сертификате. Кроме того, Росавиация сообщает, что весь процесс получения документов, от подачи заявления до вручения сертификатов, занял около месяца.