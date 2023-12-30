2023-12-30T14:40:41+03:00
2023-12-30T14:40:41+03:00
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2023
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Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на дроны
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Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство. "Росавиация впервые в... ПРАЙМ, 30.12.2023
впк, экономика, новости, россия, дроны, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Первые сертификаты летной годности на дроны выданы Росавиацией, обладателями документа стали два сельскохозяйственных беспилотника, сообщает ведомство.
"Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограмм. Документы получены на два сельскохозяйственных дрона — им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что дроны массой менее 30 килограмм не нуждаются в подобном сертификате. Кроме того, Росавиация сообщает, что весь процесс получения документов, от подачи заявления до вручения сертификатов, занял около месяца.