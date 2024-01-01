МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине, следует из релиза, опубликованного на сайте кабмина. В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине

Как отмечается, это изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.

Норвежские компании смогут обратиться в МИД страны за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину.

При этом правительство отмечает, что Норвегия продолжит придерживаться решения парламента страны от 1959 года, в котором говорилось, что "Норвегия не допустит продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует угроза войны".

"Тот факт, что правительство разрешило прямые продажи Украине, не означает, что мы поддержим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях", — говорится в релизе.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что подобное решение обусловлено чрезвычайной ситуацией, в которой оказалась Норвегия вместе с союзниками из-за украинского конфликта.