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Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия Украине
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Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине, следует из релиза, опубликованного на сайте кабмина. Как отмечается, это изменение вступило... ПРАЙМ, 01.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине, следует из релиза, опубликованного на сайте кабмина.
Как отмечается, это изменение вступило в силу с 1 января 2024 года.
Норвежские компании смогут обратиться в МИД страны за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения на Украину.
При этом правительство отмечает, что Норвегия продолжит придерживаться решения парламента страны от 1959 года, в котором говорилось, что "Норвегия не допустит продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует угроза войны".
"Тот факт, что правительство разрешило прямые продажи Украине, не означает, что мы поддержим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях", — говорится в релизе.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что подобное решение обусловлено чрезвычайной ситуацией, в которой оказалась Норвегия вместе с союзниками из-за украинского конфликта.