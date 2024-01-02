МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В наступившем году задачей ВСУ станет "изоляция" Крыма, заявил Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist. "В ярости". Раскрыто, как Зеленский отреагировал на интервью Залужного

"Изоляция Крыма, незаконно присоединенного Россией в 2014 году, и снижение там российского военного потенциала чрезвычайно важны для нас", — сказал он.

Зеленский добавил, что рассчитывает на новое эффективное оружие от Запада, в частности, немецкую ракету Taurus, которая поможет разрушить Крымский мост, рассматриваемый, по его словам, в Киеве в качестве "военного объекта".

Говоря о дальнейших планах, Зеленский уточнил, что утечка информации перед контрнаступлением минувшим летом помогли России подготовить свою оборону. При этом он подчеркнул, что именно Крым в связке с боевыми действиями на Черном море станут "центром тяжести" вооруженного противостояния.

Как пишет издание, заявленные "стратегические амбиции" Украины по возвращению в ее первоначальные границы не изменились и не изменятся, но Зеленский больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний относительно того, какую территорию Киев может "деоккупировать" в следующем году.

Отмечается, что ближайшей задачей на суше станет защита восточных регионов Украины и "спасение" таких важнейших городов, как Харьков, Днепр (Днепропетровск), Запорожье, Херсон, Николаев, а также обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры страны.

Предпринятая ВСУ в начале лета 2023 года попытка "контрнаступления", на которое в Киеве и на Западе возлагали серьезные надежды, к осени полностью провалилась, противник понес существенные потери, не добившись значимого продвижения вперед.