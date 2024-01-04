МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Дежурные силы российской ПВО пресекли террористическую атаку, которую Киев пытался устроить на российской территории, десять ракет сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны России. В Польше поразились, как российские ракеты наносят удары, несмотря на ПВО

"Четвертого января т.г. около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", — уточнили в МО РФ.

Ранее система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал.