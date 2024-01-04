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Силы ПВО сбили над Крымом десять украинских ракет
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Дежурные силы российской ПВО пресекли террористическую атаку, которую Киев пытался устроить на российской территории, десять ракет сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны России... ПРАЙМ, 04.01.2024
впк, экономика, новости, россия, украина, крым, ракеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Дежурные силы российской ПВО пресекли террористическую атаку, которую Киев пытался устроить на российской территории, десять ракет сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны России.
"Четвертого января т.г. около 17.20 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", — уточнили в МО РФ.
Ранее система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району, в результате атаки, предварительно, один человек погиб, и один пострадал.