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Силы ПВО сбили над Липецкой областью украинскую ракету
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Дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью, сообщили в четверг в Минобороны России. "Сегодня... ПРАЙМ, 04.01.2024
впк, экономика, новости, россия, пво, липецкая область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области", — уточнили в МО РФ.
Ранее дежурные силы ПВО сбили десять ракет над Крымом.