МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету комплекса С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, над Липецкой областью, сообщили в четверг в Минобороны России. В Польше поразились, как российские ракеты наносят удары, несмотря на ПВО

"Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области", — уточнили в МО РФ.

Ранее дежурные силы ПВО сбили десять ракет над Крымом.