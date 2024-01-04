ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты полагают, что Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, вопреки опровержению Москвы данного суждения, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, который не привел каких-либо доказательств своим утверждениям. В Госдуме назвали лицемерием позицию США по Украине

"Наша информация показывает, что КНДР недавно поставила России баллистические ракеты, по крайней мере одну из которых 30 декабря российские силы запустили по Украине", — заявил Кирби на брифинге.

По его словам, 2 января Россия якобы вновь использовала ракеты КНДР для удара по Украине.

Кирби заявил, что США поставят в СБ ООН вопрос о якобы произошедшей "оружейной сделке" между Москвой и Пхеньяном.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.