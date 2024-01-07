МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Депутаты от ряда партий ФРГ призвали канцлера Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus и высказались в пользу нанесения ударов по целям на территории России. Свое мнение они изложили изданию Rheinische Post. Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

По словам представителя партии "Зеленые" в бундестаге по вопросам оборонной политики Сары Нанни, поставки ракет Украине "давно назрели". Она добавила, что Германия уже многое сделала в направлении средств ПВО, но следует посмотреть, можно ли оказать еще помощь.

"Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки", — заявила политик, добавив, что это "лучшая защита гражданского населения Украины, которая также предусмотрена международным правом".

По мнению представителя ХДС и экс-полковника бундесвера Родериха Кизеветтера, отказ от поставок высокоточных ракет усилит российские силы, осуществляющие СВО, и пути их снабжения. "Россия считает, что слабость Запада ее усиливает", — сказал он.

"Taurus важен, потому что эта система чрезвычайно эффективна и позволяет ликвидировать структуры логистики и командования далеко за линией фронта", — сказал Кизеветтер. Он считает, что Крымский мост может быть разрушен, а снабжение российских войск через полуостров пресечены. С точки зрения Кизеветтера, для этого и необходимы крылатые ракеты.

Представитель СвДП, председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает все европейские государства продолжать поддерживать Украину оружием. "Мы не должны бояться собственной смелости", — подчеркнула она.

По мнению политика, Украине нужно еще больше боеприпасов, запчастей для танка Leopard 2, но прежде всего крылатые ракеты Taurus. "Германия должна, наконец, поставить ее, чтобы прервать российские линии снабжения", — подчеркнула Штрак-Циммерманн.