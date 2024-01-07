МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Многие украинские солдаты отказываются выполнять приказы командования отправляться на плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на рассказы военнослужащих ВСУ. Залужный вышел из себя во время обсуждения закона о мобилизации

"Сейчас в Крынках даже спрятаться негде – села вообще не осталось, даже фундаментов. Все снесено артиллерийским огнем. Если удается найти где-то ямку и забросать сверху досками и масксетью, то это счастье. Первое время россияне долбили Крынки артиллерией, в середине ноября подключили авиацию, начали сносить нас ФАБами", — приводит издание рассказы солдат ВСУ о происходящем там.

По словам военных, ситуация в Крынках тяжелая, даже в сравнении с другими сложными участками фронта.

"Психологически в Крынках нашим очень тяжело. Многие из нас воевали под Бахмутом, на других направлениях. Но в Крынках некуда отходить — сзади наших позиций река Конка. Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте", — рассказал источник.

По его словам, с такими отказниками "работают", увещевая их и приводя в пример тех, кто выполняет приказ и отправляется на плацдарм. В то же время, добавил он, есть "и совсем жесткие отказники — доходит порой до суицида".

"Ротации происходят постоянно. Но главная проблема не только переправиться в Крынки, еще большая — отойти назад. Лодки ходят по ночам. Но многие топят — в небе огромное количество российских дронов, пространство все просматривается. Как только лодка выходит на Конку, по ней сразу начинают работать россияне артиллерией и дронами", — добавил собеседник.

По словам военнослужащего, у российских войск "гораздо больше дронов, в том числе FPV" в соотношении один украинский к пяти–семи российских. "Также у них гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей. И еще больше солдат — соотношение один к трем. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен. Они постоянно и упорно атакуют", — подчеркнул рассказчик.

Он добавил, что среди офицеров тоже много отказников, однако, в отличие от солдат, это не так заметно, поскольку многие офицеры-отказники находят множество причин не отправляться на "ноль", то есть на линию соприкосновения.