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Захарова прокомментировала идею создания армии ЕС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила предложение главы МИД Италии о создании объединенной армии Евросоюза. "Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной... ПРАЙМ, 07.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, европа, мария захарова, евросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила предложение главы МИД Италии о создании объединенной армии Евросоюза.
"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен создать собственные объединенные вооруженные силы, способные сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.
Она добавила, что до формирования армии нужно понять, какое топливо она будет использовать.
"А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападёт на тех, на кого он укажет", — добавила она.
Захарова также задалась вопросом: за что каждая страна НАТО платит "колоссальные суммы… в общую кассу", а по сути Вашингтону, которые "идут на обеспечение безопасности".