МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила предложение главы МИД Италии о создании объединенной армии Евросоюза. Захарова заявила, что МИД Польши предает свою же страну

"Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен создать собственные объединенные вооруженные силы, способные сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Она добавила, что до формирования армии нужно понять, какое топливо она будет использовать.

"А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападёт на тех, на кого он укажет", — добавила она.

Захарова также задалась вопросом: за что каждая страна НАТО платит "колоссальные суммы… в общую кассу", а по сути Вашингтону, которые "идут на обеспечение безопасности".