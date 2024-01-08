МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал Европу "преподать урок" России, передает "РБК-Украина". "Слишком слаб". Британский полковник охарактеризовал шансы Зеленского

По его словам, чтобы "обезопасить Европу от России" в военном отношении, есть только одно решение — "единая европейская оружейная промышленность".

Зеленский обвинил Москву в том, что она ведет "гибридную войну против значительной части Европы".

"Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", — подчеркнул он.

По мнению Зеленского, Украина уже является и всегда будет являться одним из самых значительных европейских доноров безопасности. "Мы стремимся к лучшим в мире вооружениям и технологиям для нашей собственной безопасности и безопасности наших партнеров", — заявил он.