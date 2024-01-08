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"Преподать урок". Зеленский призвал ЕС принять меры в отношении России
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Владимир Зеленский призвал Европу "преподать урок" России, передает "РБК-Украина". По его словам, чтобы "обезопасить Европу от России" в военном отношении, есть только одно... ПРАЙМ, 08.01.2024
впк, экономика, новости, украина, владимир зеленский, всу, европа, евросоюз, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал Европу "преподать урок" России, передает "РБК-Украина".
По его словам, чтобы "обезопасить Европу от России" в военном отношении, есть только одно решение — "единая европейская оружейная промышленность".
Зеленский обвинил Москву в том, что она ведет "гибридную войну против значительной части Европы".
"Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", — подчеркнул он.
По мнению Зеленского, Украина уже является и всегда будет являться одним из самых значительных европейских доноров безопасности. "Мы стремимся к лучшим в мире вооружениям и технологиям для нашей собственной безопасности и безопасности наших партнеров", — заявил он.