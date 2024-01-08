Эксперт Меркурис: Россия будет выдавливать ВСУ на запад в ответ на теракты
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российская армия будет последовательно выдавливать ВСУ в западном направлении в ответ на террористические атаки, осуществляемые Киевом, предположил в эфире YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис.
"Россия ответит на теракты ВСУ невероятно дисциплинированно — продолжит свою военную операцию и выдавит противника дальше и дальше на запад", — считает он.
По его словам, поступки киевских властей свидетельствуют о том, что спецоперацию необходимо довести до победного конца.
Как предположил Меркурис, Россия из нынешнего конфликта выйдет сильной в военном отношении, а также укрепит свои позиции на международной арене, особенно среди государств Глобального Юга.
ВСУ 30 декабря атаковали Белгород ракетами "Ольха" с кассетной частью и чешскими системами РСЗО Vampire. Средства ПВО большую часть снарядов перехватили, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. В Минобороны России отметили, что войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом. Он подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, и он не останется безнаказанным.
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