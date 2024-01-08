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СМИ: в Германии усомнились в успехе идеи европейских вооруженных сил
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В Германии усомнились в успехе идеи создания общеевропейских вооруженных сил, так как это потребует большого шага в сторону интеграции, пишет Das Erste. В интервью с изданием... ПРАЙМ, 08.01.2024
впк, экономика, новости, в мире, европа, германия, вооруженные силы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Германии усомнились в успехе идеи создания общеевропейских вооруженных сил, так как это потребует большого шага в сторону интеграции, пишет Das Erste.
В интервью с изданием эксперт в области ядерной энергетики Лидия Вакс отметила, что в случае, если США перестанут обеспечивать ядерную защиту Европы, то вполне вероятен сценарий не совместных разработок в ядерной сфере, а то, что каждая европейская страна, входящая в союз, захочет обеспечить собственное ядерное оружие.
Эксперт усомнилась, что Франция или Великобритания (страны Европы, обладающие ядерным оружием — прим. ред.) возьмут на себя роль гарантов ядерной безопасности в Европе. В случае возможного создания общих ядерных сил, речь уже пойдет скорее об "Соединенных Штатах Европы". Франция в последние годы зародила сомнения, что в критической ситуации она не поставит национальные интересы выше общеевропейских.
Издание отмечает, что в европейских дебатах о вооруженных силах ЕС мало внимания уделяется обычным вооружениям, так как на данный момент США являются не только ядерной защитой, но и обеспечивают "оборону и сдерживание традиционными средствами ведения войны". В случае отказа США, одно ядерное сдерживание окажется малоэффективным.