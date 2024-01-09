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Готовиться к войне. Шведский министр сделал зловещее заявление
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Швеции нужно быть готовой к войне, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Булин на конференции по национальной безопасности. "В Швеции может быть война. Я хочу... ПРАЙМ, 09.01.2024
впк, экономика, новости, швеция, россия, сво, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Швеции нужно быть готовой к войне, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Булин на конференции по национальной безопасности.
"В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашей осведомленности о ситуации. Я хочу открыть дверь, которая зачастую заперта и загромождена требованиями и проблемами повседневной жизни. Дверь, которую многие шведы, возможно, держали закрытой всю свою жизнь. Дверь туда, где мы сталкиваемся с важным вопросом: кто вы, если начнется война?" — сказал он.
Исходя из тезисов своей речи, ответственность за эскалацию напряженности министр возложил на Россию. Он осудил СВО и привел в пример украинцев, которые якобы решили оказать "всеобщее сопротивление".
По словам Булина, законодательные новации в данной сфере еще не приняты, и финансирование на соответствующие цели еще не направлено в полном объеме, однако "построение тотальной обороны — это не проект, который ждет окончательной проверки, прежде чем он будет запущен".