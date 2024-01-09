МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Швеции нужно быть готовой к войне, заявил министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Булин на конференции по национальной безопасности. СМИ: в Германии усомнились в успехе идеи европейских вооруженных сил

"В Швеции может быть война. Я хочу апеллировать, в первую очередь, не к вашему страху, а к вашей осведомленности о ситуации. Я хочу открыть дверь, которая зачастую заперта и загромождена требованиями и проблемами повседневной жизни. Дверь, которую многие шведы, возможно, держали закрытой всю свою жизнь. Дверь туда, где мы сталкиваемся с важным вопросом: кто вы, если начнется война?" — сказал он.

Исходя из тезисов своей речи, ответственность за эскалацию напряженности министр возложил на Россию. Он осудил СВО и привел в пример украинцев, которые якобы решили оказать "всеобщее сопротивление".

По словам Булина, законодательные новации в данной сфере еще не приняты, и финансирование на соответствующие цели еще не направлено в полном объеме, однако "построение тотальной обороны — это не проект, который ждет окончательной проверки, прежде чем он будет запущен".