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Шойгу анонсировал поступление в ВС оружия на новых физических принципах
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Оружие на новых физических принципах и техника с искусственным интеллектом продолжит поступать на вооружение в российскую армию, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Глава... ПРАЙМ, 09.01.2024
впк, экономика, новости, сергей шойгу, вооружение, вс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Оружие на новых физических принципах и техника с искусственным интеллектом продолжит поступать на вооружение в российскую армию, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Глава ведомства 9 января выступил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации.
"Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах", — сказал он.
Шойгу добавил, что Минобороны намерено нарастить поставки беспилотников, а также сформировать серийную линейку БПЛА.
Оружие на новых физических принципах создается на базе ранее не использовавшихся физических процессов и явлений. К ОНФП относятся лазерные, радиочастотные, пучковые, кинетические, климатические и другие вооружения.