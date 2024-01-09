МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Оружие на новых физических принципах и техника с искусственным интеллектом продолжит поступать на вооружение в российскую армию, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. "Словно врата ада". Солдат ВСУ рассказал о смертоносных российских бомбах

Глава ведомства 9 января выступил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации.

"Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах", — сказал он.

Шойгу добавил, что Минобороны намерено нарастить поставки беспилотников, а также сформировать серийную линейку БПЛА.

Оружие на новых физических принципах создается на базе ранее не использовавшихся физических процессов и явлений. К ОНФП относятся лазерные, радиочастотные, пучковые, кинетические, климатические и другие вооружения.