МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году выступил за смелое и, по некоторым оценкам, рискованное контрнаступление, которого так и не произошло, пишет Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова. В США предупредили о "катастрофе" из-за неспособности помочь Киеву

Как отмечается, план состоял в том, чтобы прорваться через часть Запорожской области и перерезать "сухопутный мост", "чтобы изолировать российские войска в Крыму".

Во время обсуждения с западными партнерами планов контрнаступления на 2022 год Владимир Зеленский и Залужный выступали за наступление к Азовскому морю через Запорожскую область. По оценкам Залужного, Украине нужно было от США всего лишь дополнительно 90 гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

Однако на тот момент, как отмечается, Украина еще не продемонстрировала никакого наступательного мастерства, и официальные лица США сохраняли настороженность.

С точки зрения США, пишет Трофимов, "провал был вероятен, а его последствия потенциально катастрофичны". Такой рискованный шаг может привести к стратегической потере, в результате которой Россия заняла бы оставшуюся часть Запорожской области, а затем и Днепр (Днепропетровск).

Вместо этого, говорится в материале, США подтолкнули Украину сосредоточиться на другой цели своего контрнаступления в южном направлении — Херсонской области.

"Мы думали, что, если они откусят больше, чем если они смогут прожевать на юге, их разобьют", — рассказал Трофимову высокопоставленный представитель Пентагона, участвовавший в обсуждениях.

Залужный, по словам его помощников, не согласился с этим. Но поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, "споров было мало".

В конечном итоге Украина начала контрнаступление в Запорожской области, надеясь выйти к Азовскому морю, но это произошло на год позже, чем планировал Залужный, осенью 2023 года. И на этот раз Россия оказалась более подготовленной, отмечается в публикации.