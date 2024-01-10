BI: Залужный в 2022 году хотел наступать на Крым, но США высказались против
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в 2022 году выступил за смелое и, по некоторым оценкам, рискованное контрнаступление, которого так и не произошло, пишет Business Insider со ссылкой на новую книгу журналиста The Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
Как отмечается, план состоял в том, чтобы прорваться через часть Запорожской области и перерезать "сухопутный мост", "чтобы изолировать российские войска в Крыму".
Во время обсуждения с западными партнерами планов контрнаступления на 2022 год Владимир Зеленский и Залужный выступали за наступление к Азовскому морю через Запорожскую область. По оценкам Залужного, Украине нужно было от США всего лишь дополнительно 90 гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.
Однако на тот момент, как отмечается, Украина еще не продемонстрировала никакого наступательного мастерства, и официальные лица США сохраняли настороженность.
С точки зрения США, пишет Трофимов, "провал был вероятен, а его последствия потенциально катастрофичны". Такой рискованный шаг может привести к стратегической потере, в результате которой Россия заняла бы оставшуюся часть Запорожской области, а затем и Днепр (Днепропетровск).
Вместо этого, говорится в материале, США подтолкнули Украину сосредоточиться на другой цели своего контрнаступления в южном направлении — Херсонской области.
"Мы думали, что, если они откусят больше, чем если они смогут прожевать на юге, их разобьют", — рассказал Трофимову высокопоставленный представитель Пентагона, участвовавший в обсуждениях.
Залужный, по словам его помощников, не согласился с этим. Но поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, "споров было мало".
В конечном итоге Украина начала контрнаступление в Запорожской области, надеясь выйти к Азовскому морю, но это произошло на год позже, чем планировал Залужный, осенью 2023 года. И на этот раз Россия оказалась более подготовленной, отмечается в публикации.
https://1prime.ru/vpk/20240110/842754558.html