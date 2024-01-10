МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Модернизированный российский дрон-камикадзе может оказаться новым мощным инструментом для нанесения авиаударов по Украине, пишет Newsweek. Шойгу анонсировал поступление в ВС оружия на новых физических принципах

Как отмечается, в России развернуто массовое производство новой версии барражирующего боеприпаса "Куб". В статье это изделие названо "ночным кошмаром".

Уточняется, что дрон производства концерна "Калашников" оснащен усиленной боевой частью ОФБЧ-2,5, боеголовка изготовлена из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

"Первоначальная версия БПЛА "Куб", представленная в 2019 году, уже обладала некоторыми потрясающими функциями, в том числе способностью почти бесшумно передвигаться в течение 30 минут с максимальной скоростью 130 километров в час", — сообщается в статье. Однако первоначальная версия дрона "Куб" имела относительно небольшую боеголовку и использовалась реже, чем другие российские беспилотники своего класса, такие как "Ланцет", добавляет автор.

Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что Минобороны России получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб". По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие".