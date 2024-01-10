МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В распоряжении морской авиации ВМФ России могут появиться два новых ударных беспилотника — "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в беседе с газетой "Красная звезда". СМИ оценили решение Путина усилить ВМФ России

"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", — отметил Евменов.

По словам главкома, особое внимание будет уделено развитию беспилотной авиации и повышению боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации. Для этого планируется модернизация существующего парка самолетов Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создание перспективных противолодочных авиационных комплексов.

Ударный беспилотник "Охотник" спроектирован в ОКБ Сухого, имеет длину 14 метров, размах крыла — 19 метров, а его взлетная масса превышает 20 тонн. Он выполнен по схеме "летающего крыла" с использованием технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.