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Морская авиация ВМФ России получит новые модели ударных беспилотников
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В распоряжении морской авиации ВМФ России могут появиться два новых ударных беспилотника — "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в беседе с... ПРАЙМ, 10.01.2024
впк, экономика, новости, россия, вмф россии, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В распоряжении морской авиации ВМФ России могут появиться два новых ударных беспилотника — "Иноходец" ("Орион") и "Охотник", сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в беседе с газетой "Красная звезда".
"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", — отметил Евменов.
По словам главкома, особое внимание будет уделено развитию беспилотной авиации и повышению боевых возможностей противолодочной и морской разведывательной авиации. Для этого планируется модернизация существующего парка самолетов Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создание перспективных противолодочных авиационных комплексов.
Ударный беспилотник "Охотник" спроектирован в ОКБ Сухого, имеет длину 14 метров, размах крыла — 19 метров, а его взлетная масса превышает 20 тонн. Он выполнен по схеме "летающего крыла" с использованием технологий и материалов, снижающих его радиолокационную и тепловую заметность.